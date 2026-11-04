Carta “Dedicata a Te”, al via il sostegno per oltre 1 milione di famiglie italiane. Lollobrigida: “Difendere le filiere agroalimentari”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’avvio oggi 4 novembre della Carta Dedicata a Te manteniamo un impegno preciso nei confronti delle famiglie italiane, destinando oltre 1 miliardo di euro ai nuclei più fragili. La nostra è una scelta di visione: no all’assistenzialismo passivo, sì a un sostegno concreto e dignitoso che protegge il potere d’acquisto degli italiani e, al contempo, difende l’eccellenza delle nostre filiere agroalimentari, della pesca e dell’agricoltura di qualità. Il Governo Meloni prosegue con determinazione nel percorso di attenzione al territorio e alla coesione sociale, assicurandosi che nessuno venga lasciato indietro”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La misura si rivolge a 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, individuati dai Comuni in collaborazione con l’INPS. I requisiti prevedono un nucleo di almeno 3 componenti, un’attestazione ISEE inferiore a 15.000 euro e l’assenza di altri sussidi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Per il biennio sono stati stanziati 1 miliardo di euro (500 milioni all’anno).

Per l’annualità in corso, grazie al recupero dei residui dell’anno precedente (circa 91 milioni di euro), le risorse immediatamente disponibili ammontano a 591.029.831 euro. L’investimento complessivo dal 2023 raggiunge così i 2,7 miliardi di euro. Il contributo totale di 1.000 euro a famiglia viene erogato tramite carte prepagate e ricaricabili distribuite da Poste Italiane: prima tranche (500 euro): accreditata a partire da oggi, 4 novembre; seconda tranche (500 euro): erogata a partire da aprile 2027.

Il primo acquisto con la Carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre. La mancata effettuazione di un pagamento entro tale data comporta la decadenza automatica dal beneficio. La Carta è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con particolare attenzione alle produzioni italiane e ai marchi DOP e IGP.

Grazie all’accordo rinnovato dal Masaf con le principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata (Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad e Lidl), i beneficiari otterranno uno sconto extra del 15% cumulabile con le offerte già presenti nei punti vendita.

Si affianca alla misura la dotazione strutturale da 50 milioni di euro annui per il Fondo Indigenti presso il Masaf, che per l’anno in corso dispone di 54,9 milioni di euro destinati all’acquisto di derrate alimentari ad alto valore nutrizionale per le persone in povertà estrema.

-Foto IPA Agency-

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