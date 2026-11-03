Ue, Lollobrigida “Tutelare le nostre IIGG dalle denominazioni generiche”

ROMA (ITALPRESS) – “La promozione e la tutela delle Dop italiane è sempre stata una priorità del governo Meloni. Per ribadirlo ancora una volta, ho scritto una lettera al Commissario UE all’Agricoltura, Christophe Hansen, al quale ho chiesto di mettere in pratica una serie di misure concrete per contrastare i tentativi di trasformare le nostre indicazioni geografiche (IIGG) in denominazioni generiche, allo scopo di consentirne la libera produzione e commercializzazione all’estero, con grave danno per le nostre aziende di settore. Su iniziativa italiana, inoltre, il Piano d’Azione UE per le IIGG e l’attacco contro le nostre denominazioni protette nei mercati dei Paesi terzi saranno al centro di un dibattito tra i ministri dell’Agricoltura in occasione del prossimo Consiglio Agrifish a Bruxelles”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

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