REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Aperte le iscrizioni all’undicesima edizione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri e promosso nel 2007 grazie al sostegno del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Per partecipare occorre presentare domanda online sul sito dell’Università della Calabria. La domanda di ammissione è al seguente link

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do e la guida alla compilazione a questo altro link

https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/ammissione2122/lm/Guida%20domanda%20ammissione%20LM%202021.pdf. Il bando scade il 30 ottobre 2021. Il master potrà essere interamente seguito in modalità streaming cioè a distanza tramite le piattaforme e-learning interattive dell’ateneo calabrese.

La prima lezione si terrà sabato e il percorso formativo si concluderà con la discussione della tesi finale a dicembre 2022.

Le lezioni frontali si svolgeranno da novembre 2021 a maggio 2022 nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14). Possono presentare domanda laureati del vecchio ordinamento (4 anni) e con la laurea magistrale (5 anni) in qualunque disciplina. La quota di iscrizione è di 3.000 euro.

Per gli appartenenti alle forze di polizia è prevista una riduzione del 30% per cui l’importo è 2.100 euro. Sono previste 4 borse di studio da parte dell’INPS. Al termine del ciclo delle lezioni, è previsto un Laboratorio di Cyber intelligence che si svilupperà in 5 giornate consecutive (da lunedì a venerdì) con lo svolgimento di seminari e laboratori, d’intesa anche con NTT Data e il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università della Calabria.

Inoltre andranno svolte 300 ore di stages in strutture convenzionate che nelle precedenti edizioni si sono tenute presso istituzioni pubbliche e società private, tra le quali ENI, ENEL, Sky ed NTT Data. Come in ogni edizione, i docenti saranno professori universitari ed esperti italiani del settore.

