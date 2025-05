All’Università Ca’ Foscari si parla di diritto del lavoro e sicurezza sociale

VENEZIA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere delegato all’Avvocatura civica, Paolo Romor, è intervenuto questa mattina all’Università Ca’ Foscari in occasione dell’11° Seminario Internazionale promosso dall’associazione Internazionale di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (ISLSSL).

L’evento, dal titolo “Human Rights and Business: Bridging Responsibility and Sustainability”, ha riunito studiosi ed esperti per discutere sul ruolo delle imprese nel rispetto dei diritti umani e nella promozione di modelli sostenibili, con un focus particolare sulle nuove generazioni di ricercatori e accademici.

“L’attività scientifica svolta dall’Università, in particolare dal Dipartimento di Economia, rappresenta un valore inestimabile per la nostra città – ha sottolineato Romor – Eventi come quello odierno non solo arricchiscono il dibattito culturale, ma rientrano a pieno titolo in quel ‘turismo della conoscenza’ che qualifica Venezia, offrendo un’alternativa al turismo di massa e valorizzando la nostra identità. Questa ricerca di altissima qualità, condotta tutto l’anno, è inoltre un supporto fondamentale per noi professionisti, in un’epoca in cui l’aggiornamento costante e rigoroso è essenziale, ben oltre il mero adempimento formale.Venezia, patrimonio dell’umanità, è da sempre simbolo di inclusione, coesistenza e rispetto delle regole. Non poteva esserci cornice più adatta per riflettere sul delicato equilibrio tra sviluppo economico e tutela dei diritti. Grazie per il vostro impegno, che contribuisce a tenere viva la vocazione internazionale e innovatrice della nostra città”.

Il seminario, rivolto principalmente a giovani ricercatori e studenti, si inserisce nel solco dell’impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno della formazione e della ricerca su temi cruciali come la sostenibilità e l’etica d’impresa.

