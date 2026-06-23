Università Bocconi, Arnstein Aassve vince un Advanced Grant dello European Research Council

MILANO (ITALPRESS) – Arnstein Aassve (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi e Centro Dondena) si è aggiudicato un Advanced Grant dello European Research Council (ERC) per il suo progetto ForeverYoung: The New Transition to Adulthood.

Arnstein Aassve è uno dei principali demografi europei e in passato ha già ottenuto altri due grant ERC. Per decenni, i ricercatori hanno definito l’età adulta attraverso tappe fondamentali quali l’uscita dalla casa dei genitori, il completamento degli studi, la ricerca di un impiego stabile, la creazione di una coppia e il diventare genitori. Tuttavia, questi indicatori tradizionali vengono sempre più spesso posticipati, trasformati o abbandonati del tutto. “I giovani di oggi crescono in un mondo radicalmente diverso da quello in cui hanno vissuto le generazioni precedenti,” afferma Aassve. “I social media e l’intelligenza artificiale plasmano la vita quotidiana, i prezzi delle abitazioni hanno raggiunto livelli senza precedenti, la ricchezza familiare determina sempre più le opportunità e i giovani stessi rappresentano una quota sempre più esigua di società che invecchiano. Abbiamo bisogno di una nuova visione di cosa significhi essere adulti in questo contesto”.

Il progetto ForeverYoung studierà il modo in cui i giovani adulti di oggi definiscono per sé stessi l’età adulta e come tali percezioni influenzino le decisioni fondamentali della vita. La ricerca esaminerà il ruolo di quattro forze di trasformazione: le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale, l’invecchiamento demografico, i trasferimenti intergenerazionali e le eredità, nonché le pressioni legate alle abitazioni e al costo della vita. Per affrontare queste questioni, il progetto combinerà indagini internazionali su larga scala, interviste condotte in Europa, Asia e Nord America, metodi sperimentali innovativi e una nuova generazione di simulazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il progetto svilupperà quello che potrebbe diventare il primo modello basato su agenti AI in grado di simulare il modo in cui i giovani ragionano sulle scelte fondamentali della vita, quali lasciare la casa dei genitori, formare una coppia e avere figli. La ricerca rappresenta un importante progresso all’incrocio tra demografia, scienze sociali computazionali e intelligenza artificiale. Combinando analisi qualitative con modelli su larga scala, ForeverYoung mira ad andare oltre la semplice descrizione delle tendenze demografiche per arrivare a comprendere i processi cognitivi che le determinano. Il progetto contribuirà inoltre allo sviluppo di nuovi metodi di ricerca basati sull’intelligenza artificiale per le scienze sociali.

“Il terzo ERC ottenuto da Arnstein Aassve è un risultato straordinario che riflette non solo il valore del ricercatore, ma anche la capacità di Bocconi di attrarre, sostenere e far crescere studiosi di livello internazionale lungo l’intero arco della loro carriera. Con ForeverYoung raggiungiamo quota 73 grant ERC, un indicatore della forza di una comunità accademica che investe con continuità nella ricerca più innovativa e nelle idee capaci di anticipare i cambiamenti della società”, afferma Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi.

Lo European Research Council, istituito dall’Unione europea nel 2007, è la principale organizzazione europea di finanziamento per la ricerca di eccellenza. Finanzia ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età, per la realizzazione di progetti in tutta Europa. ERC offre quattro programmi di sovvenzioni principali: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants e Synergy Grants.

– Foto ufficio stampa Università Bocconi –

(ITALPRESS).