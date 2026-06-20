Presentato il progetto della nuova residenza universitaria di Bari: 192 posti letto

BARI (ITALPRESS) – Presentato in Regione Puglia il progetto vincitore del concorso per la rifunzionalizzazione degli ex uffici regionali di via Celso Ulpiani e dell’Hotel Campus. L’intervento porterà alla nascita di una residenza universitaria moderna e sostenibile nel cuore di Bari, dotata di 192 posti alloggio, aree per lo studio, sale video e musica, area fitness, bar e spazi aperti alla città. Il concorso, bandito il 1° agosto scorso da Regione Puglia, Adisu e Asset, è stato vinto dal raggruppamento guidato da Esse Ingegneria Srl (con Colucci&Partner Architettura, Engiserv Srl, l’architetto Emilia Pellegrino, la geologa Maria Serafina Gaudiano e l’ingegnere Angela Martino).

La commissione, presieduta da Alberto Ferlenga, ha premiato una proposta basata sul recupero delle strutture esistenti, senza consumo di suolo: le facciate saranno ridisegnate con un esoscheletro in acciaio per migliorare le prestazioni sismiche e ampliare l’Hotel Campus, mentre un sistema ciclo-pedonale collegherà la struttura al vicino Campus universitario. L’Università di Bari, proprietaria dell’Hotel Campus, concederà l’immobile in comodato trentennale ad Adisu.

“La nuova residenza risponde alle difficoltà di studenti e studentesse nel trovare alloggio, a fronte di una domanda in forte crescita”, ha spiegato l‘assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, ricordando anche le recenti misure della Giunta per limitare le licenze di affitto breve.

Per il Rettore dell’Università di Bari, Roberto Bellotti, l’operazione rafforza “un modello di università diffusa e integrata nel tessuto urbano, per far vivere ai giovani le nostre città”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale Nicola Grasso per l’impatto sulla rigenerazione del quartiere. Quello di Bari fa parte di un piano complessivo di cinque concorsi banditi dalla Regione (che includono Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia) per il potenziamento dell’housing universitario, destinato a creare oltre 500 nuovi posti letto in tutta la Puglia.

-Foto Regione Puglia-

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