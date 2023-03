MILANO (ITALPRESS) – Ntt Data Italia, parte della multinazionale giapponese leader nel settore dell’it, ha sottoscritto un accordo quadro con l’Università Iulm che si pone l’obiettivo di valorizzare e incentivare attività di ricerca, formazione e sviluppo. Questo rapporto nasce dalla condivisa consapevolezza che per contribuire a un’innovazione tecnologica e sostenibile delle imprese del nostro Paese non si possa prescindere da una contaminazione di competenze tecnico-scientifiche e umanistiche. Fulcro della collaborazione è un percorso che mira a connettere in modo più efficiente il mondo della formazione con il mercato del lavoro: un insieme di attività che mettono al centro gli studenti e i laureandi dell’Ateneo, ai quali saranno dedicati tirocini, stage e corsi post lauream. La collaborazione reciproca fra Ntt Data e l’Ateneo verterà sullo sviluppo di tematiche di Technology & Business Innovation che vanno dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa al digital human passando per il metaverso e il design thinking; oltre al lavoro congiunto su studi e ricerche, che potranno concretizzarsi nell’attribuzione di tesi di laurea e borse di studio. Un accordo, questo, che ha già mostrato i primi risultati in occasione della recente inaugurazione di Iulm AI Lab, il primo laboratorio tecnologico dedicato all’Intelligenza Artificiale nato in una università non stem. Grazie all’impegno congiunto di Iulm AI Lab e di Ntt Data, la compagnia teatrale Naufraghi InVersi ha recitato versi della Divina Commedia che l’Intelligenza Artificiale generativa di ultima generazione ha trasformato in immagini audiovisive mostrate al pubblico in sala. “Convinti che per fare innovazione tecnologica con l’AI, sia necessario coniugare le conoscenze di dominio e i saperi umanistici con le competenze tecnologiche, la collaborazione con Ntt Data, leader mondiale nella tecnologia, rappresenta un tassello fondamentale nella rete di relazioni del laboratorio, che ha come obiettivo quello di aiutare le imprese a sviluppare soluzioni disegnate sui reali bisogni degli utenti e generare cultura dell’innovazione a vari livelli” queste le parole del professor Guido Di Fraia, Founder e Presidente di Iulm AI Lab e Prorettore all’Innovazione e all’Intelligenza Artificiale dell’Università Iulm. “Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà così centrale nel mondo della formazione quale è la Iulm – ha commentato Pietro Scarpino, Head of Advanced Technologies di Ntt Data Italia e Responsabile dell’Innovation Center Europeo -. Questa partnership nasce perchè siamo convinti che l’innovazione abbia origine da quella che noi chiamiamo ‘antidisciplinarietà’, ossia dalla condivisione di idee da parte di esperti provenienti da ambiti diversi, che crea sempre sinergie virtuose. Abbiamo scelto la Iulm perchè siamo convinti che la tecnologia possa imparare molto, ma anche dare molto ad ambiti come quello umanistico”. L’accordo dimostra, infatti, non solo il costante impegno di Ntt Data nella formazione, ma anche un’apertura nei confronti di ambienti di ricerca e formazione non strettamente correlati all’ambito tecnologico, come già avviene con L’Orientale di Napoli con cui si stanno sperimentando nuove forme di sinergia tra metodologie tecnico/scientifiche e umanistiche.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it