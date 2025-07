Universiadi, Amore e Bertini portabandiera dell’Italia in Germania

ROMA (ITALPRESS) – La fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini sono stati portabandiera d’Italia all’Universiade in Germania. I due schermidori azzurri ieri sera hanno avuto l’onore di guidare, con il tricolore tra le mani, la sfilata della delegazione FederCusi nella Cerimonia d’apertura dei Fisu World University Games Rhine-Ruhr 2025, che domani vedranno assegnare le prime medaglie.

La campionessa europea Under 23 di fioretto femminile Giulia Amore e il campione del mondo Under 20 di sciabola maschile Cosimo Bertini sono stati portabandiera di una delle più numerose e qualificate spedizioni azzurre di sempre in questa kermesse: l’Italia, nella 32esima edizione delle Universiadi estive, schiera infatti ben 219 studenti-atleti (111 donne e 108 uomini), provenienti da 57 diverse università italiane e non solo, pronti a gareggiare in 15 discipline sportive presenti nel programma di Rhine-Ruhr 2025.

“È un grandissimo motivo d’orgoglio per la scherma azzurra avere due portabandiera all’Universiade, ancor di più perché parliamo non solo di atleti di grande valore ma anche di ragazzi straordinari, che incarnano la serietà, la dedizione e l’esempio di agonisti d’alto livello e studenti che sanno conciliare in modo egregio questo doppio impegno fondamentale”, ha detto il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone. Nella scia di Giulia e Cosimo, con tutto l’entusiasmo che questa Cerimonia d’apertura ha portato con sé, c’era ovviamente la squadra della scherma azzurra che da oggi salirà sulle pedane di Essen nella prima delle sei giornate di gare all’Universiade 2025.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).