ROMA (ITALPRESS) – Il rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta ha incontrato, presso UnitelmaSapienza, la delegazione della Repubblica del Sud Sudan formata dal Ministro degli Esteri James Morgan, dall’Ambasciatore in Italia e Rappresentante permanente presso FAO, WFP e IFAD S.E. Dhano Obongo e dall’Assistente Agum Mulual. “L’occasione è stata favorevole – ha affermato Botta – per stabilire un primo contatto tra la nostra università e il paese centrafricano in vista di possibili sinergie di carattere scientifico e culturale”.

Il Sud Sudan, paese indipendente dal 9 luglio 2011, costituiva fino a quella data una parte, la più meridionale, del Sudan. Le battaglie per l’autonomia della regione meridionale, storicamente emarginata e oppressa dal governo centrale sudanese, erano culminate nel referendum per l’autodeterminazione del 9 gennaio 2011 che aveva visto il 98% dei cittadini del Sud pronunciarsi per la secessione. La proclamazione dell’indipendenza del 54° Stato africano, salutata con favore dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, si è tenuta a Juba, capitale del Paese, dove il presidente Salva Kiir Mayardit ha giurato fedeltà alla nuova carta costituzionale.

