ROMA (ITALPRESS) – UnitelmaSapienza presenta: “La Notte della Repubblica”, un ciclo di sei incontri sul fenomeno del terrorismo politico che scosse l’Italia dalla fine degli anni Sessanta alla prima metà degli anni Ottanta. Durante gli incontri verranno proiettate alcune clip tratte dall’inchiesta RAI di Sergio Zavoli, La Notte della Repubblica, introdotte dal Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta e dalla storica e divulgatrice RAI Michela Ponzani, seguirà la lectio dell’ospite. A conclusione dell’incontro ci sarà un dibattito con le studentesse e gli studenti. Modera Roberto Sciarrone, UnitelmaSapienza.

“Una grande occasione per approfondire temi e questioni legate alla storia del nostro Paese attraverso il contributo di autorevoli ospiti, docenti, scrittori e operatori culturali. E poi le clip tratte dall’inchiesta di Sergio Zavoli. E’ un grande piacere per l’Ateneo promuovere eventi di questo tipo, in sinergia con partner e ospiti di grande livello culturale”, così il Rettore Bruno Botta.

Walter Veltroni presenta: “Il delitto Pasolini”. Si svolgerà giovedì 9 maggio alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza e in streaming sul canale YouTube di Ateneo, il primo incontro del ciclo di seminari “La Notte della Repubblica”.

Le sfumature della notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 si presentano come un eterno ritorno a cui ancora nessuno riesce ad attribuire una conclusione, o più opportunamente, una verità. Ma cosa accadde davvero quella notte?

“Ci sono tre ipotesi e una certezza. La certezza è che non è stato solo Pelosi ad uccidere Pasolini. Ho incontrato Pelosi nel 2011, lui disse non ero solo, mi disse non posso dire chi è stato perché sono ancora vivi, e io ho paura per me e la mia famiglia”, così Walter Veltroni.

Tutti gli appuntamenti: 9 maggio ore 16:00 Walter Veltroni, Il delitto Pasolini; 10 giugno ore 16:00, Anna Vinci, La mafia “dentro”; 26 settembre ore 16:00, Miguel Gotor, Il caso Aldo Moro; 15 ottobre ore 16:00, Umberto Gentiloni, Il 1968. L’anno che rivoluzionò il mondo; 13 novembre ore 16:00, Ilaria Moroni, La strage di Bologna; 11 dicembre ore 16:00, Fabrizio Marini, La violenza politica negli anni Settanta.

