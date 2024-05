ROMA (ITALPRESS) – L’Università degli studi di Bergamo lancia il contest “Crea la mascotte di Ateneo: l’ambiente incontra l’AI” ideato per promuovere l’immagine di UniBg all’interno e all’esterno dell’Ateneo con un’attenzione speciale ai giovani.

La nuova mascotte di UniBg si rivolgerà in maniera giocosa e creativa agli studenti delle scuole superiori in fase di orientamento verso la scelta universitaria e alle nuove matricole. La mascotte verrà presentata alla Festa delle Matricole 2024.

Il concorso nasce per liberare la creatività studentesca utilizzando i nuovi strumenti di elaborazione grafica e di modellazione offerti dall’intelligenza artificiale. L’AI permette di allargare la platea dei partecipanti e invita gli studenti ad esplorare i nuovi strumenti presenti sul web, sperimentando la modellazione anche senza esperienze pregresse.

La figura della mascotte dovrà rappresentare il volto green dell’Ateneo, rispecchiando i valori di sostenibilità ambientale, mobilità alternativa e risparmio energetico, partendo dalla sensibilità studentesca verso la ricerca di un futuro sostenibile.

