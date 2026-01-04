United Cup 2026, Italia sotto contro la Svizzera all’esordio: Paolini cede a Bencic

(251011) -- WUHAN, Oct. 11, 2025 (Xinhua) -- Jasmine Paolini reacts during the women's singles semifinal between Jasmine Paolini of Italy and Coco Gauff of the United States at the 2025 Wuhan Open tennis tournament in Wuhan, central China's Hubei Province, Oct. 11, 2025. (Xinhua/Bai Xuefei) - Bai Xuefei -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE000321_20251011_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2510111530

ROMA (ITALPRESS) – Avvio amaro per l’Italia nella sfida contro la Svizzera valida per il Gruppo C che chiude alla “Rac Arena” di Perth il day 3 della United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, numero 8 WTA, è stata battuta con il punteggio di 6-4, 6-3, in un’ora e 52 minuti, da Belinda Bencic, numero 11 WTA.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

