ROMA (ITALPRESS) – Avvio amaro per l’Italia nella sfida contro la Svizzera valida per il Gruppo C che chiude alla “Rac Arena” di Perth il day 3 della United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, numero 8 WTA, è stata battuta con il punteggio di 6-4, 6-3, in un’ora e 52 minuti, da Belinda Bencic, numero 11 WTA.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).