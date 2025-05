Unipa, Ruisi “Con Unicredit laboratorio per un efficace Business Plan”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo pensato a questo laboratorio ormai da diversi anni con UniCredit proprio per dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con dei tecnici che per mestiere valutano piani di fattibilità d'impresa, con l'idea di ricevere dei suggerimenti e delle critiche costruttive per perfezionare le loro skills proprio nel processo di redazione di un efficace business plan". Lo ha affermato Marcantonio Ruisi, direttore del Dipartimento SEAS, a margine della presentazione dell'ottava edizione del "Laboratorio sulla redazione di un business plan" che si è tenuta questa mattina presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell'Università di Palermo. xd6/pc/mca2