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Tg Sport – 29/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner soffre ma batte Kecmanovic al 5° set a Wimbledon - F1: Russell re d'Austria, Hamilton 5° e Leclerc 8° - Motogp: prima storica vittoria per Ogura ad Assen - Figc: Malagò detta la linea per il prossimo CT della Nazionale - Mondiali: festa Canada nel recupero, battuto il Sudafrica - Juve-Kolo Muani vicini, Milan all'assalto di Silva - Nuoto: record italiano per Sara Curtis al Settecolli - La Barba al Palo – I calciatori africani stanno conquistando il mondo gsl