UniPa, Midiri “Immaginiamo con ambasciatore Corea scambio e doppi titoli”

PALERMO (ITALPRESS) - "Gli argomenti che portiamo sul tavolo all'ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia sono legati soprattutto alla proiezione internazionale che quest'ateneo intende avere: abbiamo già un legame importante con la Cina, stiamo iniziando un ragionamento con la Corea che è un paese altamente tecnologico e specializzato in tante discipline, soprattutto umanistiche e di ambito medico". Così il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri a margine dell'evento 'Fare rete. Università, istituzioni e territorio contro la violenza di genere' a Palazzo Steri, in riferimento all'incontro in programma oggi con Choon Goo-Kim, ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia: tale incontro si svolgerà sempre a Palazzo Steri in forma privata. "Speriamo di instaurare con l'ambasciatore un ragionamento complessivo di scambio e di immaginare dei doppi titoli", aggiunge Midiri. xd8/trl/mca3