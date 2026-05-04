Dal Parlamento Ue bilancio da 1.780 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in vista dei negoziati con gli Stati membri sulle principali cifre e sulla struttura del quadro finanziario pluriennale 2028 - 2034. Nella posizione negoziale approvata con 370 voti a favore, 201 contrari e 84 astensioni, gli eurodeputati propongono un budget per il periodo 2028 - 2034 di 1.780 miliardi di euro. Si tratta di un aumento di circa 175 miliardi rispetto alla proposta della Commissione Ue del luglio 2025. L’incremento è calcolato escludendo dal bilancio il rimborso del debito del fondo NextGenerationEU, che gli eurodeputati chiedono sia gestito separatamente, senza intaccare i fondi UE, come invece proposto dalla Commissione. Per il Parlamento europeo questo aumento attenuerebbe le pressioni inflazionistiche e andrebbe ripartito equamente tra le tre linee di bilancio destinate alle priorità dell'Ue. Gli eurodeputati sottolineano inoltre che il prossimo bilancio a lungo termine deve rimanere uno strumento di investimento a sostegno delle politiche dell'Unione, dei cittadini, delle regioni e delle imprese, comprese le piccole e medie imprese. Il Parlamento inoltre si oppone fermamente a qualsiasi frammentazione o rinazionalizzazione dei fondi Ue. gsl