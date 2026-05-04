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Tg Sport – 4/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter Campione d'Italia, Chivu firma lo scudetto numero 21 - Akanji riscattato, pronto il contratto fino al 2028 - Milan in crisi, Allegri sotto accusa dopo il ko con il Sassuolo - Formula 1, trionfo storico di Kimi Antonelli nel GP di Miami - Sinner leggendario a Madrid, quinto Masters 1000 consecutivo - Mattarella riceve Nazionali Tennis al Quirinale e ricorda Alex Zanardi - La Barba al Palo - Bella e meritata la grande festa dell'Inter /gtr