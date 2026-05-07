UniPa, Midiri “Analista figura nuova, chiamata a interpretare tempi difficili”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi realizziamo un master che crea una figura professionale nuova, chiamata a interpretare tempi difficili: il profilo dell'analista non è quello di un tecnico, ma di un politologo raffinato che deve leggere il contesto storico e dare i consigli tecnici più opportuni. È un momento di grande cultura e trasversalità culturale totale, in cui i mondi delle Scienze politiche, dell'informatica e della cybersicurezza si fondono appunto per creare una figura nuova: avere qui la Difesa con il suo massimo esponente rende questa giornata particolare e ci permette di proseguire un percorso che vede il nostro ateneo in testa tra le Università italiane accanto ai grandi processi di trasformazione anche militare del nostro paese". Così il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della lectio magistratis tenuta dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, nel dipartimento di Scienze politiche. La sua visita è coincisa con la consegna dei diplomi agli studenti del master di primo livello in Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza. xd8/vbo/mca3