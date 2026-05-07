Home Video News Economia Gruppo CAP, nel 2025 utile 36,4 mln e ricavi oltre 500 mln
Gruppo CAP, nel 2025 utile 36,4 mln e ricavi oltre 500 mln
MILANO (ITALPRESS) - Gruppo CAP approva i risultati economico-finanziari del 2025, confermando la propria solidità strutturale e un percorso di continuo sviluppo. La green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano registra ricavi totali per oltre 500 milioni, segnando una crescita dell’8%. L’esercizio si chiude con un utile netto di 36,4 milioni di euro, attestandosi su livelli superiori alla media storica della green utility. f12/mgg/azn