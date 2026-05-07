Ronzoni (Uil) “Recuperare il potere d’acquisto delle pensioni”

NAPOLI (ITALPRESS) - "La categoria dei pensionati è sempre stata una delle categorie più attive della nostra grande organizzazione UIL. L'intuizione di prevedere per il futuro un impegno sociale per le pensionate e i pensionati è sicuramente una proposta che guarda al futuro per dare una possibilità alle donne, agli uomini che non lavorano più attivamente di essere ancora protagonisti e farli sentire un pezzo importante di questa società". Lo ha dichiarato Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo confederale nazionale della UIL, a margine del XIII Congresso UILP in corso a Sorrento. "La nostra categoria - ha proseguito Ronzoni - è sempre stata molto attenta sulle questioni delle pensionate e dei pensionati. Ha fatto anche nel passato delle proposte: la separazione della previdenza dall'assistenza, quando abbiamo detto che bisogna diminuire la questione fiscale che in questo Paese, soprattutto sui pensionati, è fortissima e a livello europeo siamo ai primi posti. Quindi, l'impegno della categoria, in sintonia con quello che è l'impegno della confederazione va avanti. Noi vogliamo modificare un po' questa società che troppo spesso dimentica velocemente protagonisti del passato. Di chi ha dato un contributo importante alla crescita democratica di questo Paese, di chi ha pagato le tasse, di chi ha pagato i contributi e che quando va in pensione non viene considerato in modo dignitoso. Allora, noi rivendichiamo un ruolo fondamentale delle donne e degli uomini in pensione del nostro Paese anche perché sono il welfare famigliare in molti casi. Quindi, rispetto, recupero del potere d'acquisto delle pensioni che negli ultimi anni, ahimè, ha perso tantissimo. Quindi, mettendo in difficoltà le donne e gli uomini di questo Paese". xm9/tvi/mca1