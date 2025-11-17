Unipa avvia screening gratuito per diabete, Midiri “Attenzione al benessere”

PALERMO (ITALPRESS) - L'Università degli Studi di Palermo lancia una campagna di screening per la diagnosi precoce del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiometaboliche. L'iniziativa, destinata a circa 1500 dipendenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, è sviluppata in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e mira a consolidare una cultura della prevenzione e del benessere all'interno della comunità accademica. "L'idea nasce da una costante attenzione al benessere lavorativo della nostra comunità - ha detto il rettore Massimo Midiri - Sappiamo che in una realtà come la nostra, con oltre 3000 dipendenti tra personale tecnico e amministrativo, possono celarsi patologie non ancora diagnosticate. Il diabete di tipo 2, in particolare, è una malattia subdola che spesso emerge quando ha già provocato danni significativi. Per questo, insieme al Policlinico, abbiamo avviato un programma che, attraverso un questionario e successivi accertamenti, ci consentirà di individuare precocemente chi presenta segnali di rischio e attivare così percorsi mirati". xd6/vbo/mca2