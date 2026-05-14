Uniontrasporti, un’app ai camionisti per segnalare i punti critici della catena logistica

MILANO (ITALPRESS) – Un’app ai camionisti perché possano segnalare direttamente problematiche, disfunzioni e punti critici nei vari nodi logistici incontrati: dalle aree di sosta a quelle di carico e scarico, dalle stazioni di rifornimento ai nodi intermodali. È lo strumento che il prossimo autunno Uniontrasporti, nell’ambito del nuovo Programma Infrastrutture promosso e finanziato da Unioncamere, metterà a disposizione delle associazioni di categoria, delle imprese e dei singoli autisti per monitorare, dal di dentro, l’intera catena della supply chain e poter poi individuare eventuali correttivi alle problematiche evidenziate.

L’annuncio lo ha dato il direttore di Uniontrasporti, Antonello Fontanili, nel corso di un intervento al Transpotec, la fiera organizzata da Fiera Milano e dedicata al mondo dei trasporti e della logistica. “Lo strumento digitale in mano agli autisti integrerà così i risultati che Uniontrasporti raccoglie con continuità dall’ascolto delle filiere produttive, dal confronto con gli operatori del settore per individuare i nodi critici e classificare i possibili interventi e dalle analisi su dati e proiezioni statistiche – si legge in una nota -. Con la nuova app e la collaborazione degli autisti lo potrà fare in maniera dinamica, capillare, partecipata e in tempo reale, giovandosi di uno strumento digitale snello e di facile utilizzo”.

“Il nostro obiettivo è quello perseguito dall’intero sistema camerale – ha affermato nel suo intervento Antonello Fontanili – ossia contribuire a realizzare un sistema logistico il più efficiente possibile quale fattore chiave per la competitività delle imprese manifatturiere e per gli operatori del trasporto. Per farlo abbiamo necessità di individuare anche quelle criticità difficili da far emergere solo attraverso l’osservazione esterna e lo studio, ma evidenziabili da chi le vive e sperimenta nel suo quotidiano lavoro. Con l’App – ha concluso Fontanili – potranno loro stessi segnalarle in tempo reale e contribuire a risolverle”.

– Foto IPA Agency –

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