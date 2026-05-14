ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Comparetto è il nuovo Presidente di FISE ARE – l’Associazione che rappresenta le imprese dei servizi di recapito postale e parcel. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’Assemblea dell’Associazione. Direttore Generale di Fulmine Group, realtà attiva nei servizi postali, nella logistica integrata e nella smart delivery, Comparetto guiderà FISE ARE in una fase di profonda trasformazione del settore, segnata dalla crescita dell’e-commerce, dall’evoluzione dei modelli distributivi e dalla necessità di un quadro normativo più moderno ed equilibrato.

Nel suo intervento di insediamento, il neo Presidente ha delineato le tre priorità strategiche del mandato: “Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, in chiave più moderna, flessibile e coerente con le nuove esigenze del mercato; il rafforzamento del dialogo con le Autorità, per garantire condizioni di reale concorrenza tra gli operatori; la definizione di standard chiari per la regolazione del mercato parcel ed e-commerce, a sostegno di uno sviluppo equilibrato, innovativo e competitivo del comparto”.

L’obiettivo sarà “consolidare il ruolo di FISE ARE come interlocutore autorevole per le istituzioni e punto di riferimento per le imprese rappresentate, valorizzandone il contributo economico, occupazionale e sociale”.

“Assumo la Presidenza di FISE ARE con grande senso di responsabilità e ringrazio gli associati per la fiducia dimostrata in una fase strategica per il futuro del comparto”, ha dichiarato Alessandro Comparetto subito dopo l’elezione. “Il mio impegno sarà rivolto a rappresentare e valorizzare il ruolo degli operatori privati nei servizi postali e parcel, un settore che ogni giorno contribuisce in modo concreto all’efficienza dei servizi di comunicazione e distribuzione del Paese”, ha aggiunto.

Il comparto postale e parcel rappresenta oggi una componente strategica dell’economia italiana, con un fatturato annuo superiore agli 8 miliardi di euro e oltre 150 mila addetti impiegati. “Negli ultimi anni il peso economico della posta tradizionale si è progressivamente ridotto, arrivando a rappresentare il 7,7% dei ricavi complessivi del settore. Quasi l’80% del fatturato proviene invece dai servizi pacchi, mentre il restante 13% è generato da servizi di corrispondenza commerciale, direct mail e servizi specializzati – sottolinea Fise Are -. Uno scenario che evidenzia la trasformazione industriale del comparto e la necessità di favorire maggiore coesione, innovazione e confronto strutturato con le istituzioni”.

Alessandro Comparetto è un imprenditore italiano attivo nei settori della logistica, del recapito postale e dei servizi integrati. Inizia il proprio percorso professionale giovanissimo a Palermo, maturando rapidamente esperienza operativa e gestionale nel settore del recapito. Nel corso degli anni contribuisce alla crescita e all’espansione di Fulmine Group, realtà oggi operante su scala nazionale nei servizi postali, nella logistica integrata e nella smart delivery, in cui ricopre il ruolo di Direttore Generale. È inoltre socio fondatore di GAN Holding S.r.l. e Amministratore Delegato di Fulmine Group Servizi Notificazioni Srl, società specializzata nei servizi di notificazione degli atti giudiziari.

-Foto ufficio stampa Fise Are-

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