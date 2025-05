L’Unione Europea stanzia 8 milioni a sostegno della sicurezza e della pace in Libano

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea ha annunciato lo stanziamento di 8 milioni di euro a sostegno della stabilità, della sicurezza e della pace in Libano. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) attueranno il progetto, riferiscono i media libanesi.

L’accordo di finanziamento è stato firmato presso la sede centrale delle Forze di sicurezza interna (Isf) a Beirut, alla presenza del direttore generale dell’Isf, maggiore generale Raed Abdullah, di Peter Wagner, direttore del Servizio per gli strumenti di politica estera dell’Ue, di Sandra De Waele, ambasciatrice dell’Unione europea in Libano, e di Blerta Aliko, rappresentante dell’Undp in Libano.

Il conflitto ingaggiato dal movimento libanese Hezbollah contro Israele ha causato un numero significativo di vittime civili, distruzione delle infrastrutture e sfollamento della popolazione. Inoltre, ha messo a dura prova le già fragili istituzioni pubbliche del Libano, limitandone la capacità di fornire servizi essenziali.

Le istituzioni preposte alla sicurezza continuano ad affrontare gravi sfide nel mantenere la stabilità in un contesto di tensioni persistenti. In collaborazione con Undp e Unodc, l’Ue sta supportando le comunità colpite dal conflitto e facilitando il loro ritorno in aree sicure e stabili. L’iniziativa rafforzerà gli sforzi locali per la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace e migliorerà la capacità delle Forze di sicurezza interna di fornire servizi di sicurezza. Sosterrà inoltre il Lebanon Mine Action Center (Lmac) nella rimozione degli ordigni inesplosi nelle regioni colpite dal conflitto.

