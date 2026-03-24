L’Unione Europea e l’Australia annunciano un accordo in materia commerciale e di sicurezza

CANBERRA (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’UE e l’Australia hanno annunciato l’adozione di un partenariato innovativo in materia di sicurezza e difesa e hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio. Il testo definitivo dell’accordo di libero scambio è stato concordato durante un incontro a Canberra tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese.

Il partenariato per la sicurezza e la difesa è stato firmato virtualmente dall’Alto rappresentante/vicepresidente Kaja Kallas, dal vice primo ministro e ministro della Difesa australiano Richard Donald Marles e dal ministro degli Affari esteri Penny Wong il 18 marzo scorso.

Il partenariato per la sicurezza e la difesa metterà in atto un quadro istituzionale solido, contribuendo a garantire la massima efficacia nell’affrontare le attuali sfide geopolitiche. In particolare, rafforzare la cooperazione in materia di gestione delle crisi e di missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese esercitazioni, addestramento e formazione.

Rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza marittima, sicurezza informatica, contrasto alle minacce ibride e alla manipolazione e interferenza straniera delle informazioni, tenendo conto della natura in continua evoluzione delle sfide di sicurezza contemporanee; Consentire all’UE e all’Australia di approfondire nel tempo la cooperazione in risposta alle mutevoli sfide alla sicurezza, attraverso un approccio flessibile e lungimirante.

Con la conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio, l’UE apre il suo mercato a una delle economie sviluppate a più rapida crescita al mondo, offrendo così significative opportunità economiche alle imprese, ai consumatori e agli agricoltori europei.

Si prevede che le esportazioni dell’UE cresceranno fino al 33% nel prossimo decennio, raggiungendo un valore annuo di 17,7 miliardi di euro. I settori chiave con un forte potenziale di crescita includono i prodotti lattiero-caseari (con un aumento previsto fino al 48%), i veicoli a motore (52%) e i prodotti chimici (20%). Gli investimenti dell’UE in Australia potrebbero crescere di oltre l’87%. Con questo accordo, l’UE rafforza anche i suoi interessi strategici nel settore delle materie prime critiche, rendendo le catene di approvvigionamento europee più solide e resilienti agli shock geopolitici.

L’accordo di libero scambio include inoltre solidi impegni in materia di sostenibilità, che contribuiranno a un commercio più verde ed equo e garantiranno che le importazioni nell’UE siano maggiormente in linea con gli standard di produzione dell’UE in materia di clima, ambiente e benessere degli animali.

“L’UE e l’Australia saranno anche geograficamente distanti, ma non potremmo essere più vicini in termini di visione del mondo. Con queste nuove e dinamiche partnership in materia di sicurezza e difesa, nonché di commercio, ci stiamo avvicinando ancora di più. Questi accordi mettono in atto strutture durature, basate sulla fiducia, per sostenere la pace e la sicurezza attraverso la forza; promuovere la prosperità attraverso un commercio basato su regole e collaborare per sostenere le istituzioni globali”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Ci impegniamo a costruire un futuro più pulito e digitale per i nostri cittadini, lavoratori e imprese. E stiamo inviando un segnale forte al resto del mondo: l’amicizia e la cooperazione sono ciò che conta di più nei momenti di turbolenza”, ha aggiunto.

Per il premier australiano Anthony Albanese, “Australia ed Europa portano le loro relazioni a un livello superiore con un accordo di libero scambio e un partenariato in materia di sicurezza e difesa, eventi che si verificano una volta sola in una generazione. Più posti di lavoro. Più sicurezza. Più prodotti locali sui mercati globali. E in un mondo sempre più incerto, queste relazioni sono fondamentali. Perché quando lavoriamo insieme, siamo più forti che mai”.

-Foto IPA Agency-

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