UniCredit versa 102,4 milioni di imposte alla Regione, Schifani “Aumento sostanzioso, economia in crescita consolidata”

PALERMO (ITALPRESS) – Anche quest’anno UniCredit ha versato nelle casse della Regione una parte delle imposte dovute all’erario. Si tratta, per il 2025, di 102,4 milioni di euro, un importo superiore all’anno scorso di circa il 25% per cento. È quella parte di tributi maturati in Sicilia e che spettano quindi all’Isola, come previsto dall’articolo 37 dello Statuto speciale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino, che ha ufficializzato l’avvenuto trasferimento della somma.

“Anche nel 2025 – dice il presidente Schifani – registriamo un aumento del versamento, quest’anno davvero sostanzioso. È l’ennesimo segnale di un’economia in crescita consolidata, grazie anche alle misure volute dal mio governo, con un aumento del gettito fiscale. Si tratta infatti di imposte che l’azienda, che ha sede fuori dall’Isola, paga alla nostra Regione, per quanto produce in Sicilia, in applicazione dello Statuto autonomistico”.

Il presidente ha aggiunto: “È diventata una piacevole consuetudine ricevere dal direttore Malandrino la certificazione del trasferimento di queste somme, siamo ormai all’ottavo anno consecutivo. Non è soltanto un atto formale, ma un chiaro segnale di attenzione che anno dopo anno Unicredit continua a rivolgere al nostro territorio. Un esempio che auspico seguano anche altre realtà imprenditoriali”.

– Foto Regione Siciliana –

(ITALPRESS).