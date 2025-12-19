UniCredit si aggiudica il servizio di tesoreria del Comune di Latina

LATINA (ITALPRESS) – UniCredit si è aggiudicato, a seguito di partecipazione al bando di gara, il servizio di tesoreria del Comune di Latina per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2030.

La nuova aggiudicazione del servizio di tesoreria, si legge in una nota, segna un passo significativo per UniCredit, che rafforza la propria presenza nel Lazio e conferma il proprio impegno a supportare le amministrazioni pubbliche con soluzioni innovative, digitali e sostenibili, in grado di semplificare la gestione finanziaria e garantire efficienza e trasparenza.

Il Comune di Latina, seconda città del Lazio per numero di abitanti dopo Roma, rappresenta un partner strategico per lo sviluppo del territorio. L’affidamento del servizio di tesoreria, sottolinea la nota, costituisce un importante opportunità per consolidare la relazione con la comunità locale, favorendo la crescita e la modernizzazione dei servizi.

“UniCredit conferma la sua competitività nel settore delle tesorerie degli Enti che possono contare sulla forte esperienza, sulla capillare operatività e sulle risorse digitali della banca per offrire un servizio di tesoreria sicuro, innovativo e orientato alle esigenze del territorio”, ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

(ITALPRESS).