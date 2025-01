UniCredit per il terzo anno di fila al fianco del Teatro San Carlo

NAPOLI (ITALPRESS) - Per il terzo anno consecutivo, UniCredit è al fianco del Teatro San Carlo, simbolo di eccellenza culturale non solo per Napoli ma per l'intero panorama internazionale. Il rinnovo della partnership ha tra gli obiettivi quello di garantire un programma artistico di altissimo livello, in grado di attrarre talenti internazionali e valorizzare quelli italiani. Inoltre, con l'art bonus, UniCredit rinnoverà il sostegno delle Officine San Carlo, coinvolgendo un numero ancora maggiore di giovani in progetti educativi e sociali. f08/fsc/gsl