UniCredit firma un protocollo d’intesa per il rilancio del turismo congressuale al Sud

Napoli (ITALPRESS) – È stato sottoscritto oggi a Pompei un protocollo d’intesa tra UniCredit, Convention Bureau Napoli e Federturismo Confindustria con l’obiettivo di sviluppare iniziative e progetti per un rilancio del turismo congressuale al Sud. L’Italia si conferma tra i protagonisti assoluti della meeting industry globale.

Secondo la classifica ICCA 2024 (International Congress and Convention Association), il nostro Paese ha ospitato nel corso dell’ultimo anno 635 congressi internazionali, registrando la crescita più significativa tra i principali competitor europei, con 82 congressi in più rispetto al 2023. L’Italia consolida così il secondo posto al mondo, dietro solo agli Stati Uniti, che guidano la classifica con 709 congressi ed è prima in Europa. In un contesto sempre più competitivo – l’Europa rappresenta oggi il 56% dei contenuti congressuali a livello mondiale – tutti i Paesi stanno investendo per attrarre appuntamenti strategici

Con il protocollo viene istituito un tavolo di lavoro permanente – la cui prima seduta si è svolta oggi a Pompei – a cui verranno invitati i rappresentanti del mondo imprenditoriale, del mondo accademico, degli istituti di formazione superiore e dell’ecosistema dell’innovazione al fine di consentire un confronto che possa valorizzare i punti di forza dell’offerta turistica al Sud (tra gli altri il clima, la presenza di una rete di porti e aeroporti prossimi a località con attrattività turistica, la competitività dei costi, la cultura dell’accoglienza dei residenti) e individuare e proporre strategie di sviluppo, innovazione e sostenibilità nell’industria turistica del Sud, con uno specifico focus sui segmenti di mercato high spending e congressuale.

“Il protocollo sottoscritto oggi – ha dichiarato Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit – si pone in continuità con il Forum dei Territori che abbiamo organizzato nei mesi scorsi a Ischia”.

