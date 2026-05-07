UniCredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a Roma

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso, un finanziamento ipotecario bilaterale, di euro 32,5 mln, a Wonder SPV Srl, veicolo di cartolarizzazione ai sensi dell’art.7.2 L.130/99, finalizzato a supportare l’acquisto ed lo sviluppo residenziale di Pacifico Living, a Roma, nel prestigioso quartiere dell’Eur.

In una prima fase del progetto saranno realizzati 120 appartamenti, di cui 35 volti a promuovere l’accesso alla Casa quale generatore simbolico di coesione sociale, per poi procedere alla realizzazione di ulteriori 150 unità immobiliari. L’iniziativa di pregio è espressione della nuova stagione di rinnovamento e di rilancio che la Città sta vivendo, con oggettivo riconoscimento della sua ritrovata centralità e capacità di essere protagonista nelle sfide del riuso del territorio.

Un intervento che coniuga qualità architettonica ed estetica; progresso tecnologico volto al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico; la capacità di ospitare il verde, non semplicemente come complemento estetico, ma come frammento della natura.

“UniCredit finanzia attivamente lo sviluppo immobiliare – sottolinea Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCredit – attraverso una serie di soluzioni destinate sia alle imprese del settore delle costruzioni che ai clienti privati, sostenendo la ripresa del mercato e la rigenerazione urbana. Il nostro gruppo offre supporto finanziario, leasing immobiliare e servizi di consulenza specialistica per operazioni di sviluppo, ristrutturazione e gestione del patrimonio”.

UniCredit RE Services, la società di intermediazione immobiliare del Gruppo UniCredit, sarà partner commerciale dello sviluppo immobiliare mettendo a disposizione la propria piattaforma tecnologica di consulenza e promozione ed il network nazionale di consulenti immobiliari per contribuire al successo dell’iniziativa.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).