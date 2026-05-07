UniCredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a Roma

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso, un finanziamento ipotecario bilaterale, di euro 32,5 mln, a Wonder SPV Srl, veicolo di cartolarizzazione ai sensi dell’art.7.2 L.130/99, finalizzato a supportare l’acquisto ed lo sviluppo residenziale di Pacifico Living, a Roma, nel prestigioso quartiere dell’Eur.

In una prima fase del progetto saranno realizzati 120 appartamenti, di cui 35 volti a promuovere l’accesso alla Casa quale generatore simbolico di coesione sociale, per poi procedere alla realizzazione di ulteriori 150 unità immobiliari. L’iniziativa di pregio è espressione della nuova stagione di rinnovamento e di rilancio che la Città sta vivendo, con oggettivo riconoscimento della sua ritrovata centralità e capacità di essere protagonista nelle sfide del riuso del territorio.

Un intervento che coniuga qualità architettonica ed estetica; progresso tecnologico volto al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico; la capacità di ospitare il verde, non semplicemente come complemento estetico, ma come frammento della natura.

“UniCredit finanzia attivamente lo sviluppo immobiliare sottolinea Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCreditattraverso una serie di soluzioni destinate sia alle imprese del settore delle costruzioni che ai clienti privati, sostenendo la ripresa del mercato e la rigenerazione urbana. Il nostro gruppo offre supporto finanziario, leasing immobiliare e servizi di consulenza specialistica per operazioni di sviluppo, ristrutturazione e gestione del patrimonio”.

UniCredit RE Services, la società di intermediazione immobiliare del Gruppo UniCredit, sarà partner commerciale dello sviluppo immobiliare mettendo a disposizione la propria piattaforma tecnologica di consulenza e promozione ed il network nazionale di consulenti immobiliari per contribuire al successo dell’iniziativa.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).

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