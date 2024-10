ROMA (ITALPRESS) – Il leggendario chitarrista jazz Pat Metheny si esibirà in concerto al Teatro Carlo Felice di Genova il prossimo 29 ottobre 2024 – unica data – nell’ambito del suo attesissimo MoonDial/Dream Box Tour che partirà proprio dalla Superba! Questa serata imperdibile promette di offrire un’esperienza musicale unica, capace di incantare il pubblico con l’eclettismo e il virtuosismo che hanno reso Metheny una figura iconica nel panorama musicale mondiale. Il nuovo tour in solitudine di Metheny fa seguito alla pubblicazione del disco MoonDial (2024), seguito ideale di un’altra incisione solistica, Dream Box (2023). MoonDial è un lavoro per sola chitarra senza sovraincisioni, realizzato utilizzando una chitarra baritona. Caso piuttosto unico per Metheny, l’album è stato concepito, registrato e pubblicato mentre il chitarrista era nel bel mezzo di un altro tour. Palesemente, MoonDial è frutto di un particolare entusiasmo da parte di Metheny, suscitato da un nuovo strumento a corde di nylon fatto su misura da Linda Manzer, sua stretta collaboratrice. Metheny ha sviluppato un sistema di accordatura speciale per fare in modo che le corde di nylon siano in grado di raggiungere il limite “senza rompersi o suonare come un banjo”, come dice lui stesso.

Pat Metheny porterà sul palco del Teatro Carlo Felice un repertorio che spazierà dai suoi grandi classici alle composizioni più recenti, con un’attenzione particolare alle nuove opere presentate nel MoonDial/Dream Box Tour. Pat Metheny è considerato uno dei più influenti chitarristi della sua generazione, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni. Conosciuto per la sua versatilità e per le collaborazioni con numerosi artisti di fama internazionale, Metheny continua a ispirare musicisti e appassionati di tutto il mondo con il suo stile inconfondibile e la sua continua ricerca artistica. Talento precoce, nel 1974 già irrompe sulla scena internazionale, passando alcuni anni formativi con il vibrafonista Gary Burton. La sua carriera è un percorso delle meraviglie: dai fondamentali successi dei suoi esordi discografici nella seconda metà degli anni Settanta (su ECM), che lo trasformarono immediatamente in una star di prima grandezza, ai celeberrimi partner dei quali si è circondato negli anni a seguire (Michael Brecker, Charlie Haden, Billy Higgins, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Dave Holland, Roy Haynes, Joshua Redman, Brad Mehldau, Jim Hall, David Bowie…).

