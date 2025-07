NIAF “Profondo cordoglio per la scomparsa di Connie Francis”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) è profondamente addolorata per la scomparsa della cantante e attrice Connie Francis, scomparsa ieri all’età di 87 anni. Concetta Rosemarie Franconero, nata da una famiglia italoamericana di Newark, nel New Jersey, è stata “un’artista pioniera che ha infranto le barriere e portato l’orgoglio italoamericano sulla scena mondiale”, sottolina la Niaf. “Connie Francis non era solo un’icona della musica, ma un membro amato della nostra famiglia italoamericana”, ha dichiarato il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini. “Il suo straordinario talento, la sua resilienza e la sua dedizione alle sue origini l’hanno resa una vera ambasciatrice per la nostra comunità. Siamo onorati di aver celebrato la sua straordinaria vita e carriera al suo fianco”, ha aggiunto.

Tra i suoi successi storici, è stata la prima donna a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 con “Everybody’s Somebody’s Fool” nel 1960. La Niaf ha onorato Francis in occasione del Gala del 40° Anniversario a Washington, D.C. nel 2015, inserendola nella Italian American Hall of Fame. Questo riconoscimento ha premiato non solo i suoi successi artistici, ma anche “i valori della perseveranza, della famiglia e dell’orgoglio culturale che definiscono la nostra comunità”.

Nel corso della sua carriera, Francis ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e ha superato enormi sfide personali con la forza e la determinazione che caratterizzano lo spirito italoamericano. Dai suoi primi successi come “Who’s Sorry Now?” e “Stupid Cupid” al recente momento virale sui social media con “Pretty Little Baby”, ha continuato a entrare in contatto con il pubblico di generazioni diverse. “L’eredità di Connie va ben oltre i suoi successi musicali”, ha osservato Allegrini. “Ha sostenuto cause importanti, tra cui i diritti delle vittime e la sensibilizzazione sulla salute mentale. Il suo coraggio di fronte alle avversità ha ispirato innumerevoli persone ed è stato un esempio della resilienza della comunità italoamericana”, ha aggiunto. La Fondazione esprime le sue “più sentite condoglianze alla famiglia di Connie Francis, agli amici e ai milioni di fan le cui vite sono state arricchite dalla sua musica. La sua voce, il suo spirito e il suo incrollabile orgoglio per le sue origini italoamericane rimarranno per sempre nei nostri cuori”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).