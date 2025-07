Modà, annunciate nuove date per “La notte dei romantici – Il tour”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle due date estive di Milano e Cagliari che hanno visto festeggiare gli oltre 20 anni di carriera dei Modà (solo a San Siro erano presenti 56 mila spettatori), La notte dei romantici – Il Tour si arricchisce di nuovi appuntamenti alla Kione Arena di Padova (29 ottobre), all’Unipol Forum di Milano (3 novembre) e al Palaflorio di Bari (27 novembre).

Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese compreso l’ultimo singolo “Come hai sempre fatto”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei Modà “8 canzoni”(pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo). I biglietti per queste nuove date saranno disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21 luglio su Ticketone e dalle ore 11:00 di sabato 26 luglio in tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita.

