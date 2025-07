ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 99 anni il musicista e paroliere statunitense Alan Bergman, che con la moglie Marilyn Katz ha formato una delle coppie più famose e prolifiche della storia della musica per film. Il decesso è avvenuto a Los Angeles per cause naturali nella serata di ieri.

Insieme hanno conquistando tre premi Oscar: per “The Windmills of Your Mind”, per il film “Il caso Thomas Crown” (1968) musicato da Michel Legrand e diretto da Norman Jewison con Steve McQueen e Faye Dunaway; per “The Way We Were”, colonna sonora dell’omonimo film del 1973 diretto da Sydney Pollack, con Barbra Streisand e Robert Redford e per la partitura di “Yentl” (1983), diretto e interpretato Streisand.

Secondo un portavoce della famiglia, negli ultimi mesi Bergman aveva sofferto di problemi respiratori ma ha continuato a scrivere canzoni fino alla fine. I Bergman si sono sposati nel 1958 e sono rimasti insieme fino alla morte di lei, avvenuta nel 2022.

