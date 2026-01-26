Ungheria e Slovacchia annunciano un ricorso contro il divieto Ue per il gas russo

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – L’Ungheria e la Slovacchia hanno annunciato ricorso contro il provvedimento europeo che sancisce il divieto di forniture di gas russo. Il Consiglio Ue ha infatti concluso l’iter procedurale approvando oggi il regolamento che prevede il divieto assoluto di fornitura di gas naturale liquefatto russo all’Ue a partire dal 1° gennaio 2027 e di gas attraverso gasdotto a partire dal 30 settembre 2027. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che questa decisione è stata presa “a seguito di una frode legale su larga scala”, poiché secondo il diritto europeo “era necessario il consenso di tutti i 27 Stati membri”, ma la Commissione ha approvato la decisione a maggioranza motivando la scelta con il fatto che era un tema legato al settore del commercio. Il governo ungherese contesterà in tribunale la decisione, ha annunciato il ministro. “Non appena (la decisione) sarà formalizzata, il governo ungherese presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per chiederne l’annullamento per vie legali”, ha precisato secondo quanto riferito dall’emittente ungherese M1. Anche la Slovacchia presenterà ricorso insieme a Budapest, secondo quanto annunciato dal premier Robert Fico.

Il primo ministro slovacco ha parlato di una scelta “ideologica” da parte delle istituzioni europee secondo quanto riferito dalla televisione pubblica slovacca. Un comunicato di Bruxelles precisa che oggi è stato formalmente adottato il regolamento sulla graduale eliminazione delle importazioni russe di gas naturale liquefatto (Gnl) e di gas da gasdotto nell’Ue. Le nuove norme includono anche misure per un efficace monitoraggio e diversificazione dell’approvvigionamento energetico. “Il regolamento rappresenta una pietra miliare fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo REPowerEU di porre fine alla dipendenza dell’Ue dall’energia russa”, aggiunge la nota del Consiglio europeo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).