Home Video News Europa Ungheria, Benifei “Finita era Orban, nuovo governo riporta Budapest in alveo Ue”
Ungheria, Benifei “Finita era Orban, nuovo governo riporta Budapest in alveo Ue”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “In Ungheria è finito il sistema di potere di Orban: il nuovo governo ha la possibilità e la volontà di riportare finalmente il Paese in un alveo pienamente europeo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei, commentando a Bruxelles la svolta politica a Budapest dopo sedici anni di governo Fidesz. Secondo Benifei, la vittoria di un nuovo Primo Ministro moderato ed europeista segna un cambio di assetto radicale: “Siamo di fronte a un'impostazione opposta rispetto al passato su temi fondamentali, con una chiara vicinanza all’Europa piuttosto che all’asse Putin-Trump, che per Orban rappresentava un riferimento strategico”. xf4/sat/mca1