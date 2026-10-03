“Una vita da social – Action Week”, la Polizia incontra gli studenti della Sicilia orientale

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre u.s. a Roma, e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, la Polizia Postale sta promuovendo, su tutto il territorio nazionale, un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi già in programma, organizzati dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sicilia Orientale di Catania e dalle dipendenti Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Messina, Ragusa e Siracusa, ci saranno momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; verranno inoltreapprofonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali. L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale nel precedente anno scolastico ha espletato nr. 312 incontri di educazione alla legalità coinvolgendo oltre 31.421 utenti tra studenti, docenti e genitori.

– foto sito Polizia di Stato –

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