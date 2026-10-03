Maxi sequestro di droga a Palermo, scoperti 21 kg di cocaina nel quartiere Falsomiele

PALERMO (ITALPRESS) – Oltre 21 chili di cocaina è il bilancio del sequestro a carico di ignoti da parte della Polizia di Stato nel quartiere Falsomiele, a Palermo. Gli agenti hanno posto l’attenzione su alcuni complessi abitativi di via Albiri, qui, all’interno del locale tecnico di una delle palazzine individuate, nascosta tra materiale di risulta e cumuli di detriti, i poliziotti hanno scoperto una borsa da spesa al cui interno erano custoditi 15 panetti termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 21,466 chilogrammi, insieme a un ulteriore panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Le operazioni di perquisizione e l’ispezione accurata dell’intera area sono state condotte con l’ausilio dei cani delle unità cinofile della Questura, il cui fiuto ha permesso di bonificare i locali e supportare l’azione di controllo dei poliziotti. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, mentre sono attualmente in corso approfondite indagini da parte della Polizia di Stato per risalire all’identità dei fornitori, dei custodi del carico e di chi avesse il compito di immettere l’ingente quantitativo di droga sul mercato, rifornendo i pusher attivi nelle diverse zone della città.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).