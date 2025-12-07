Una rissa degenera al Terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow, un arresto

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Una violenta rissa si è verificata stamane poco dopo le otto al parcheggio del Terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow. Durante lo scontro, alcune delle persone coinvolte avrebbero usato dello spray al peperoncino. La polizia metropolitana ha subito escluso la pista terroristica, e il sovrintendente Peter Stevens ha definito l’accaduto una “discussione tra individui che si conoscevano già e che è sfuggita di mano”.

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aggressione, come ha confermato sempre la polizia in una nota. “Gli agenti sono stati chiamati alle 08:11 in un parcheggio multipiano del Terminal 3 in seguito alle segnalazioni di aggressioni a più persone. Un gruppo di uomini ha poi abbandonato la scena spruzzando diverse persone con quello che si ritiene essere uno spray al peperoncino. Alcuni agenti armati sono intervenuti e hanno arrestato un uomo con l’accusa di aggressione. L’uomo è ancora in custodia e le indagini proseguono per rintracciare altri sospettati”, si legge nel comunicato.

La National Rail ha dichiarato sul proprio sito web che le linee ferroviarie sono tornate in funzione dopo l’intervento della polizia. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i soccorsi con ambulanza per il trasporto dei feriti, che secondo i primi riscontri non sono in pericolo di vita. Nonostante i disagi al traffico nell’area il Terminal 3 è rimasto aperto.

-Foto IPA Agency-

