PALERMO (ITALPRESS) – Una festa organizzata per i bambini dell’Ucraina. L’iniziativa di Child First, Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania e Quotidiano di Sicilia con la Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua. Nel corso della festa, ospitata al cortile Platamone a Catania, la Fondazione ha omaggiato i piccoli ucraini con il libro multilingue per bambini intitolato “Emozioni sull’Isola di Amore” offerto dalla Officina creativa torinese Memoriosa di Caterina Pandoli.

