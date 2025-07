Al Rifugio Galassi via alla quarta edizione del laboratorio ‘La risorsa acqua’

VENEZIA (ITALPRESS) – “I ghiacciai e la loro conservazione” è il titolo della quarta edizione del laboratorio “La Risorsa Acqua, dalle Dolomiti al Mare”, che ha preso il via al Rifugio Galassi e che si concluderà sabato 12 luglio. Promosso dal Comune di Venezia e dalla Città metropolitana in collaborazione con il Cai di Mestre, l’evento è tornato a riunire il mondo della politica, della scienza e della ricerca per un confronto e una condivisione sulle strategie intraprese e quelle su cui convergere in un percorso di dialogo e collaborazione volto a tutelare l’elemento acqua, tema oggi più che mai attuale.

Ad aprire i lavori nella prima sessione i saluti istituzionali con il sindaco Luigi Brugnaro che ha posto l’accento sull’importanza della tutela dell’ambiente e le sfide avviate e in corso da parte del Comune di Venezia. A partire dalla scommessa sull’idrogeno, a poche ore dall’inaugurazione del nuovo impianto di produzione a Porto Marghera, l’investimento della Città sulla nuova flotta di autobus e, ancora prima, sull’apertura a Mestre del primo distributore a idrogeno.

“L’emergenza climatica in atto ci impone di accelerare il nostro agire e la strada da percorrere è quella del fare, cercando le risposte nella ricerca e nella scienza, investendo sul sapere dei nostri giovani. Bisogna avere la modestia di intraprendere delle azioni, con l’umiltà di sapersi correggere in corsa e trovare delle alternative se necessario, ma bisogna agire partendo da proposte fattibili e trovare le giuste soluzioni”, ha detto il sindaco.

“La cultura ambientalista non può fondarsi sullo stare fermi sulla posizione del no a tutto, bisogna invece affrontare la sfida ecologica puntando sulla tecnologia e sul confronto, anche acceso se serve, con tutti gli attori coinvolti e impegnati per la salvaguardia dell’ambiente”, ha concluso il primo cittadino sottolineando l’importanza dell’elemento acqua per Venezia.

Sulle sfide e sulle strategie per la gestione integrata della risorsa acqua nella Città di Venezia si è concentrato l’intervento introduttivo dell’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Massimiliano De Martin. “Le parole di chi partecipa fanno capire che c’è un progetto condiviso nella sostanza. Il Cai ha capito che qui bisogna lavorare assieme, con spazi alla pari. La politica in questo progetto lascia parola a chi lavora per favorire le azioni migliori a tutela del territorio. Ci sono giovani che prendono parte a questo appuntamento, con alternanza e presenza che dà valore a quello di cui parliamo. Non si fa fatica a coinvolgere le persone che hanno voglia di fare e chi è qui al Galassi trova sempre il giusto tempo per parlarsi e dedicare il proprio tempo”, ha concluso l’assessore.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)