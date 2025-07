ROMA (ITALPRESS) – Campo Imperatore, il “Piccolo Tibet” d’Abruzzo, è la meta designata per il 14° Raduno 4×4 Suzuki in programma sabato 20 settembre. Immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Campo Imperatore è un altopiano maestoso e selvaggio, sospeso a oltre 1.800 metri d’altitudine, è un luogo senza tempo, dove l’orizzonte si perde tra praterie sconfinate, creste rocciose e cieli vasti e limpidi, che ricordano i paesaggi del Tibet e del Far West.

Il luogo perfetto per unire passione, motori e natura, dove l’avventura prende forma tra sterrati mozzafiato, percorsi impegnativi ma per tutti i livelli e panorami che lasciano senza fiato. Il raduno Il 14° Raduno 4×4 si conferma un evento aperto a tutti gli appassionati di 4×4 della famiglia Suzuki a trazione integrale, senza alcuna distinzione di modello o all’anno di produzione.

Momento di celebrazione del suo spirito di libertà e della sua ultra cinquantennale tradizione in ambito 4×4, il Raduno 4×4 Suzuki rappresenta l’appuntamento immancabile per tutti gli amanti del 4×4 all’insegna di un sabato memorabile di divertimento nella natura e amore per i motori.

Percorsi diversi per una passione comune Il tracciato proposto per il Raduno 2025, è adatto a qualunque tipo di vettura Suzuki con trazione integrale e studiato per vivere una giornata alla guida in un contesto avventuroso e in totale immersione nella natura. Il percorso è pensato con varianti tecniche anche per 4×4 equipaggiate con marce ridotte. Ogni tracciato sarà segnalato in modo chiaro, con assistenza assicurata e personale dello staff ad aprire e chiudere la carovana e pronto a dare supporto nei punti strategici. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, il gruppo potrà scegliere due attività: un ulteriore breve percorso off road oppure mettersi alla prova in un “Parco Giochi off-road” allestito nelle vicinanze del pranzo.

