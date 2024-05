LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – La polizia maltese ha arrestato un 19enne con l’accusa di aver piazzato una bomba fatta in casa fuori dal quartier generale del partito laburista giovedì. L’ordigno esplosivo è stato trovato all’interno di un bidone dei rifiuti all’esterno dell’edificio.

Il sospetto è stato identificato attraverso le riprese delle telecamere a circuito chiuso, con fonti che affermavano che la polizia aveva ricevuto segnalazioni dell’uomo “che si comportava in modo strano” in vari altri luoghi giovedì. Indossava gli stessi vestiti della persona avvistata sulle telecamere a circuito chiuso fuori dal quartier generale del lavoro.

La polizia ha confermato che il sospetto era stato arrestato da un sito a Sta Venera. È stato trovato anche materiale esplosivo e i residenti del condominio sono stati evacuati dalle loro case per precauzione.

Il materiale trovato nel garage è noto come TATP, un esplosivo volatile che viene anche chiamato “madre di Satana”. È spesso usato negli attacchi terroristici in quanto è potente e può essere fatto con forniture per la casa.

I residenti che hanno trascorso la notte fuori dalle loro case dovrebbero essere in grado di tornare lì più tardi questa mattina.

Una squadra di esplosivi è stata chiamata nelle vicinanze del quartier generale del partito laburista dopo che i funzionari della sicurezza dell’edificio hanno individuato quello che è stato descritto come un “piccolo dispositivo” fuori dalla sede del Partito Laburista.

I vicini hanno anche riferito di aver sentito una “piccola esplosione” proveniente da un bidone della polvere giovedì mattina. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma l’edificio è stato evacuato mentre è stata condotta un’indagine della polizia. All’edificio è stato dato l’autorizzazione per il ritorno delle persone entro le 13:00 di ieri.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]