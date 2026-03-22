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Un viaggio culinario: una trattoria in un hutong che offre il calore di casa
Nascosto all'interno di uno storico hutong di Pechino, un imprenditore italiano ha aperto un ristorante che conserva la sua architettura tradizionale, arricchendola al tempo stesso con un moderno tocco mediterraneo. Per Omar Maseroli, il calore autentico del quartiere ha trasformato una città straniera nella sua casa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)