Cina: cresce la fiducia delle imprese estere nel mercato nazionale

"La CIIE è una delle più importanti porte d'accesso a un nuovo motore economico di livello globale". Le imprese estere stanno manifestando una fiducia crescente nel mercato cinese, mentre è iniziato il conto alla rovescia dei 100 giorni per la nona edizione della China International Import Expo (CIIE), in programma dal 5 al 10 novembre a Shanghai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)