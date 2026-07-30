Cina, le tigri selvatiche tornano nelle foreste del nord-est

Le tigri siberiane selvatiche stanno tornando nelle foreste della Cina nord-orientale. Le fototrappole installate nella Riserva naturale nazionale di Taipinggou hanno registrato ripetuti avvistamenti tra novembre 2025 e giugno 2026, un segnale promettente che dimostra come una maggiore tutela ecologica sta aiutando uno dei grandi felini più rari al mondo a riconquistare il proprio habitat naturale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)