Un uomo in provincia di Roma ruba in un supermercato, aggredisce il direttore e fugge: arrestato

ROMA (ITALPRESS) – Momenti di paura, lo scorso pomeriggio, a Santa Marinella (RM), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 26enne romeno gravemente indiziato del reato di rapina impropria. L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di supermercato ubicato sulla strada provinciale Tolfa e, una volta riempite le buste con numerosa merce, avrebbe cercato di oltrepassare le casse senza pagare.

Il gesto non è però sfuggito al direttore dell’esercizio commerciale che lo ha fermato chiedendogli spiegazioni. A quel punto la situazione sarebbe degenerata perché l’indagato, per garantirsi la fuga, avrebbe aggredito l’uomo, divincolandosi violentemente e cercando di fuggire, prima e piedi e poi a bordo della propria autovettura che aveva parcheggiato poco distante. Nel tentativo di allontanarsi, il 26enne avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore il braccio del direttore, colpendolo e mettendone a rischio l’incolumità.

La scena ha attirato l’attenzione di alcuni clienti presenti che hanno subito allertato il 112. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella che sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. Il direttore, nonostante lo spavento e il colpo subito al braccio, non ha riportato gravi conseguenze. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza delle persone presenti.

Il 25enne si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di rapina impropria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Roma-

(ITALPRESS).