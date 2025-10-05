Un sistema di trasporto sempre più accessibile ed inclusivo, RFI attua un piano per riqualificare oltre 600 stazioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo FS conferma il proprio impegno per garantire un sistema di trasporto sempre più accessibile e inclusivo, in stazione e a bordo treno con un piano per riqualificare oltre 600 stazioni ferroviarie. Anche quest’anno Rete Ferroviaria Italiana rinnova il proprio sostegno al FIABADAY, la giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche promossa da FIABA ETS.

Obiettivo di RFI è migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, incentivando l’utilizzo del treno attraverso il servizio di assistenza offerto in 380 stazioni, gestito dalle 16 Sale Blu presenti su tutto il territorio nazionale.

Un circuito in costante espansione attraverso la continua crescita dei servizi di assistenza, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi anni. Un segnale che conferma l’impegno continuo di RFI nel garantire accessibilità e inclusione. Prosegue anche il potenziamento delle dotazioni tecniche per facilitare le operazioni di salita e discesa dai treni: è in corso la fornitura avviata nel 2023, di circa 600 nuovi carrelli elevatori entro il 2026. RFI ha inoltre avviato un piano per riqualificare le oltre 600 stazioni del Paese.

Gli interventi interesseranno gli edifici di stazione e il miglioramento dell’accessibilità, con l’installazione di ascensori, realizzazione di rampe per garantire un percorso privo di gradini, l’innalzamento dei marciapiedi a 55 centimetri per agevolare l’accesso ai treni, la realizzazione dei sistemi di orientamento costituiti dai percorsi tattili.

Entro la fine del 2025 è previsto il completamento dei lavori per il miglioramento dell’accessibilità su 14 ulteriori stazioni, che si sommano alle 340 attualmente accessibili, per un investimento complessivo nel 2025 di 203 milioni di euro. Nel 2026 saranno ultimati i lavori su altre 42 stazioni, con un intervento pari a 260 milioni di euro. Numeri e azioni che confermano l’attenzione a garantire il superamento di tutte quelle barriere che possano impedire a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto di godere di un’esperienza di viaggio accessibile e confortevole.

