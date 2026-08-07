Un quarto degli europei acquista on line i biglietti per gli spettacoli

ROMA (ITALPRESS) - Comprare online un biglietto per un concerto, un festival o uno spettacolo è ormai un’abitudine per oltre un cittadino europeo su quattro. Nel 2025, secondo Eurostat, il 26,8 per cento della popolazione dell’Unione ha acquistato sul web almeno un ingresso per un evento nei tre mesi precedenti alla rilevazione. Una quota in crescita di 3,8 punti rispetto all’anno precedente, che conferma il peso sempre maggiore dei canali digitali anche nel settore della cultura e dell’intrattenimento. La diffusione di questa pratica, però, cambia molto da un Paese all’altro. In Irlanda ha comprato online un biglietto più di una persona su due, il 51,5 per cento. Seguono i Paesi Bassi, con il 48,1, e la Danimarca, con il 47,9 per cento. Numeri che raccontano mercati digitali ormai maturi e una forte familiarità dei cittadini con gli acquisti in rete. L’Italia resta invece nelle ultime posizioni della classifica europea. Nel nostro Paese soltanto il 14,2 per cento della popolazione ha utilizzato Internet per acquistare un biglietto. Una percentuale superiore soltanto a quelle di Romania e Bulgaria. Un Unione: dunque a due velocita: da una parte i Paesi nei quali il web è diventato il principale punto di accesso a concerti e manifestazioni; dall’altra quelli in cui la vendita tradizionale conserva ancora un ruolo importante. Una distanza che riflette anche le differenze nell’uso quotidiano dei servizi digitali tra i cittadini europei. /gtr