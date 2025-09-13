Un poliziotto viene investito nel vicentino, Zaia “La giustizia sia rapida e severa”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Poco prima della mezzanotte un agente della Polizia Stradale, presso l’area di servizio Tesina sull’autostrada A4 a Grisignano di Zocco, è stato investito da un’auto che non si è fermata all’alt e ha forzato il posto di controllo, colpendolo violentemente e dandosi poi alla fuga. Il poliziotto, soccorso dal SUEM 118, ha riportato traumi e fratture ed è ricoverato all’ospedale di Vicenza. L’auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel milanese”. Lo rende noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, informato del grave episodio dopo il ricovero dell’agente.

“Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade”, aggiunge.

“Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).